شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الانتخابات" بالإمارات: إعلان نتائج "المجلس الوطنى الاتحادى" مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بالإمارات ، أن نتائج انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى سيتم إعلانها مساء اليوم السبت .

وقد جسد الإقبال اللافت من الناخبين على المشاركة فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى ثراء مسيرة التمكين السياسى التى تزخر بها دولة الإمارات.

وقدم الناخبون عبر توافدهم إلى المراكز الانتخابية خلال مرحلة التصويت المبكر، وكذلك مع انطلاق اليوم الرئيس للتصويت نموذجا وطنيا متميزا عكس ما يحظى به أبناء الإمارات من دعم ورعاية كما جسد الإيمان بدورهم المهم في ترسيخ دعائم مستقبل مزدهر لوطنهم.

وأكد ناخبون، وفق "وام"، أن مشاركتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي واجب وطني ومسؤولية يجب عليهم الاضطلاع بها على الوجه الأكمل من أجل مواصلة مسيرة تقدم وريادة الدولة في المجالات كافة.

وقد انطلق صباح اليوم السبت، يوم الانتخاب الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك عبر التصويت عن بُعد من داخل الدولة وخارجها، والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً موزعة على جميع إمارات الدولة.

ويستقبل 24 مركزاً انتخابياً منتشرة على مستوى إمارات الدولة، آلاف الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، فى آخر أيام التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، منذ الثامنة صباحا .