أكبر مفاجأة استراتيجية منذ "حرب أكتوبر"... خبير عسكري مصري يوضح تفاصيل تفوق "القسام" على إسرائيل

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ولفت إلى أن "وصول "كتائب القسام"، لمستوطنات على عمق 40 كيلومترا، يؤكد وجود "بنك أهداف" لدى المجموعات المنفذة وخطة استراتيجية معدة منذ فترة طويلة، جرى التدريب عليها برا وبحرا وجوا".
وأشار إلى أن "الفلسطينيين حققوا السيادة الجوية لساعات، من خلال استخدام الخفاش الطائر وطائرات "الدرون"، والتغطية الجوية، والوصول على عمق كبير داخل الغلاف دون أي اعتراض من الجانب الإسرائيلي".
وشدد على أن "الجانب الإسرائيلي لم يحدث أن تكبد خسائر على هذا النحو منذ حرب أكتوبر، وأن استدعاء جنود الاحتياط في عملية دفاعية لم تحدث هي الأخرى منذ عام 1973".
وفيما يتعلق باستخدام الخفاش الطائر، أوضح الخبير العسكري أنه "يُستخدم في العمليات التكتيكية بعمق قد يصل إلى 50 كيلومترا، لكنه من السهل اكتشافه بالعين المجردة، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن وصوله دون اعتراض للمناطق المحددة من قبل الفلسطينيين".
ويرى راغب أن "انخراط الفصائل من الدول الأخرى مثل "حزب الله" مرتبط بما قد تقدم عليه إسرائيل، وأن تنفيذ عملية برية في القطاع قد يفتح جبهات أخرى للاشتباك وانخراط العديد من الفصائل في الدول المجاورة".
وبشأن الدور المصري، أوضح العميد سمير راغب، أن "ما حدث يؤكد وجهة النظر المصرية، بضرورة تحريك الملف السياسي والمضي بشكل حقيقي في إطار عملية السلام، وتخفيف الضغط على قطاع غزة".
ولفت إلى أن "الموقف المصري هذه المرة أقوى، ويعزز رؤيتها بضرورة حل الدولتين، والانخراط الحقيقي والفعال من الدول الكبرى في المشهد لحل الدولتين".
وشدد على أن "التحركات المصرية الحالية تسعى لإطفاء الحريق المشتعل، ومنع حرائق أخرى من الاشتعال، حال اتجاه إسرائيل للتصعيد عبر عملية برية".
ورصدت كاميرا "الخليج 365" توجه مئات الفلسطينيين في قطاع غزة إلى معبر إيرز، بعد السيطرة عليه، وجرت اشتباكات في محيط المعبر، مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان في المكان.
وأفاد الإعلام الإسرائيلي، في وقت سابق، بأن حركة "حماس" تسيطر فعليا على محيط قطاع غزة، وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن المقاومة الفلسطينية أسرت أكثر من 35 جنديا، في الوقت الذي تشهد فيه استمرار الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في 7 مناطق في غلاف قطاع غزة.