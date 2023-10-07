"حماس": كل الاحتمالات متوقعة ونحن جاهزون للأسوأ

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "شهاب"، مساء اليوم السبت، عن العاروري، أن إسرائيل تشن عدوانا على المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومدن الضفة الغربية وعلى المقدسات الإسلامية، وأنه في حال أرادت إسرائيل التصعيد فإن لدى الحركة ما يمكنها من المواجهة.
وأكد أن "كل الاحتمالات متوقعة ونحن جاهزون لأسوأ الاحتمالات بما فيها الدخول البري للعدو".
وأوضح العاروري أن "ما بين أيدينا سيحرر جميع الأسرى في سجون الاحتلال، حيث لدينا عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين بينهم ضباط كبار"، مضيفا أن "هناك العديد من الشهداء والعديد من القتلى والأسرى الصهاينة، والمعركة لا تزال في ذروتها وأسرانا في السجون باتت حريتهم على الأبواب".
وأضاف قائلا:
لن تسكت المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام على تدنيس مقدساتنا، ولن نقبل أن يستمر الحصار على غزة أو أن يستمر أسرانا في السجون الإسرائيلية.
واعتبر زكي أن "ما تقوم به إسرائيل من جرائم يندى لها جبين البشرية مدعومة من معسكر الغرب بدعم الولايات المتحدة الأمريكية".
وقال: "هذا شعب مخترع، نحن شعب الله المختار والسيادة لنا والآخرين لا قيمة لهم".
وأضاف زكي أن "الفلسطينيين الآن ينظرون إلى هذا اليوم الذي ليس الباكي فيه فقط فلسطيني، وليس المتألم والمضطهد فقط فلسطيني"، واصفا العملية بـ"الذكية"، وقال إنها "قد تضع الأمور في مكانها الصحيح".
وأشار إلى أنه "يجب أن يعرف العالم أننا شعب يتناوب في حمل الراية ولا يمكن للشعب الفلسطيني أن يستسلم أمام حثالة تحاول تجاوز كل القوى القائمة في المنطقة من مبادرات من قرارات شرعية دولية".