شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطيني اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، غرب مدينة رام الله .

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على شاب فلسطيني، غرب رام الله، مما أدى إلى استشهاده على الفور.

الأحداث في غزة

في قطاع غزة، واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها الجوية، على مناطق عدة في القطاع، موقعة المزيد من الشهداء والجرحى.

إلى ذلك، قتل أكثر من 22 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح، اليوم السبت، في هجمات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، بعد ساعات من إطلاق هجوم غير مسبوق ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مصدر طبي بنقل أكثر من 22 قتيلًا إلى مجمع طبي في غزة، إلى جانب العشرات بحالة الخطر.