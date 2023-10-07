شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الفلسطينية" تعلن استشهاد 198 فلسطينياً في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن استشهاد 198 فلسطينياً في قطاع غزة، في عمليات القصف الإسرائيلي والمواجهات المستمرة على طول السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن 198 شخصاً استشهدوا بينهم مسعفون وصحفيون، وأصيب نحو 1610 بجروح مختلفة، نقلوا إلى مستشفيات القطاع.

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وأكدت استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مستشفيات وسيارات إسعاف، خلال القصف المستمر حتى اللحظة على القطاع.