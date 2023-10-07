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مقتل مدنيين وإصابة آخرين إثر هجوم صاروخي استهدف أحياء في ريف محافظة اللاذقية السورية

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال مصدر رسمي في محافظة اللاذقية لـ الخليج 365": "استشهد مدنيين اثنين، وأصيب أربعة آخرون نتيجة اعتداءات إرهـابية بعدد من القذائف الصاروخية على ريف المحافظة، والقصف الصاروخي استهدف ريف مدينة القرداحة وقرى الرويمية والقطرية وكفرية".

وأضاف أن مصدر القصف جاء من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية الموجودة في ريف إدلب الجنوبي وريف اللاذقية الشمالي، المحاذيان للحدود التركية.

أمس, 14:27 GMT

وتابع المصدر أن إحدى القذائف الصاروخية سقطت على منزل في قرية الرويمية، وأدت لاستشهاد رب المنزل وزوجته، وإصابة ولديه بجراح.

وفي السياق نفسه، قال مدير عام الشركة العامة للكهرباء في محافظة اللاذقية، جابر عاصي، لـ"الخليج 365": "تضرر الشبكة الكهربائية في المحافظة بسبب سقوط قذائف صاروخية على محطة الكهرباء الواقعة بين قريتي "تلا" و"كفرية" في ريف اللاذقية الشمالي.

وأضاف: "فرق الدفاع المدني والورشات الفنية وصلت إلى موقع سقوط الصاروخ وباشرت إصلاح الأضرار على الفور".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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