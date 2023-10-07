شكرا لقرائتكم خبر عن قوات حفظ السلام الدولية تعلن "تعزيز وجودها" فى جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوات حفظ السلام الدولية، اليوم السبت، تعزيز وجودها جنوب لبنان بما فى ذلك عمليات مكافحة إطلاق الصواريخ، بحسب سكاى نيوز.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية، فى وقت سابق من اليوم، حشد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط من قطاعات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية، أنه تم حشد جميع التعزيزات على الحدود الإسرائيلية مع لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، في وقت سابق من اليوم، أن المقاومة الفلسطينية تسيطر على 7 مستوطنات حدودية مع قطاع غزة.