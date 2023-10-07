بعد إعلان "طوفان الأقصى"... نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل السابق يعلن انضمامه لقوات الاحتياط

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر روي شارون، المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "إكس" (تويتر سابقا) أكد من خلالها أن بينيت انضم لقوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي.
في وقت ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 100 على الأقل، وأصيب أكثر من 900، العشرات منهم بجروح خطيرة، وفق إعلام إسرائيلي.
وكانت حركة "حماس" الفلسطينية قد نفذت، فجر اليوم السبت، عملية تسلل مباغتة واسعة النطاق عبر 4 محاور باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة"، وسيطرت خلالها على عدد من المستوطنات، ولا تزال المعارك تدور في نحو 7 بؤر.
ووصل إلى مستشفى شيبا في تل هشومير قرب تل أبيب 62 جريحا، بينهم 19 في حالة خطيرة، و21 في حالة متوسطة وطفيفة. ويتم علاج المصابين في غرفة الطوارئ والعناية المركزة وفي غرف العمليات وفي أقسام الجراحة والتجميل وجراحة الأعصاب.
وقالت مستشفى سوروكا في بئر السبع إنه تم حتى الآن استقبال نحو 370 مصابا، من بينهم 77 في حالة حرجة وخطيرة و59 في حالة متوسطة.
وبدورها، أعلنت "كتائب القسام" الجناع العسكري لحركة حماس، حالة النفير العام وبدء الهجوم الفوري على مستوطنات غلاف غزة، في إطار معركة "طوفان الأقصى"، وقد سقط عدد من صواريخ المقاومة من غزة في قرى جنوب الضفة الغربية.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "مجمل عدد الشهداء الواردة لدى مستشفيات القطاع حتى الآن موزعة على غزة وخان يونس ورفح، بينما توزعت الإصابات في جميع المحافظات".