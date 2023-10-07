شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة بشكل فوري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة بشكل فوري.

وحذر من أن استمرار إسرائيل في تطبيق سياسات عنيفة ومتطرفة يعد بمثابة قنبلة موقوتة تحرم المنطقة من أية فرص جادة للاستقرار على المدى المنظور.

المجتمع الدولي

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي في بيان اليوم : إن دائرة المواجهة المسلحة بين الجانبين تبتعد بالمنطقة عن أية فرص حقيقية لتحقيق الاستقرار أو السلام في المستقبل القريب.

وأكد أن الأمين العام للجامعة لديه اقتناع كامل بمسؤولية المجتمع الدولي عن الوضع الحالي في ظل غياب أي رد فعل حقيقي على سياسات إسرائيل المستفزة ضد المقدسات الإسلامية والمضادة لحل الدولتين والتي تحاول إجهاض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67.