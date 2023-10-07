شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة بنايات سكنية في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدة بنايات سكنية في قطاع غزة، مخلفة أضراراً بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال قصفت برجًا فلسطينيًا وسط مدينة غزة، المكون من نحو 100 شقة، ويضم مكاتب صحفية ومؤسسات، ودمرته بالكامل، بعد استهدافه بعدد من الصواريخ.

وقصفت طائرات الاحتلال بنايتين سكنيتين في بيت لاهيا شمال القطاع، بالإضافة لأضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية، نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وزارة الصحة الفلسطينية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن استشهاد 198 فلسطينياً في قطاع غزة، في عمليات القصف الإسرائيلي والمواجهات المستمرة على طول السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان، إن 198 شخصاً استشهدوا بينهم مسعفون وصحفيون، وأصيب نحو 1610 بجروح مختلفة، نقلوا إلى مستشفيات القطاع.