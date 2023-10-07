شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع شهداء القصف لـ232 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 232 شخصا.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدة بنايات سكنية في قطاع غزة، مخلفة أضراراً بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال قصفت برجًا فلسطينيًا وسط مدينة غزة، المكون من نحو 100 شقة، ويضم مكاتب صحفية ومؤسسات، ودمرته بالكامل، بعد استهدافه بعدد من الصواريخ.

طوفان الأقصى

يوم تصعيدي على الحدود بين قطاع غزة والمستوطنات الإسرائيليـة، إذ أطلقت المقاومة ما يربو من 5 آلاف صاروخ على الأراضي المحتلة معلنةً عن بدء عملية طوفان الأقصى.

في البداية أعلن قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، اليوم السبت، عن إطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال أن "عشرات الطائرات تقصف أهدافاً في قطاع غزة".

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الأحداث في غزة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، على "حق الشعب الفلسطيني فى الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال".

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، وجه عباس خلال اجتماع قيادي طارئ ضم عددًا من المسؤولين المدنيين والأمنيين، بـ"ضرورة توفير الحماية لأبناء شعبنا".

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