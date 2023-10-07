شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: ارتفاع عدد قتلى إسرائيل إلى 200 شخص فى عملية طوفان الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية ارتفاع عدد القتلى إلى 200 مستوطن وإصابة 1100 آخرين في عملية طوفان الأقصى التي اطلقتها الفصائل الفلسطينية صباح السبت.

أفادت الصحة الإسرائيلية بأن عدد المصابين قد تجاوز 1100 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، السبت، استشهاد 198 فلسطينيا وإصابة 1610 آخرين بجراح مختلفة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالمدفعية والغارات المكثفة.

فيما أكدت الفصائل الفلسطينية فى غزة، السبت، تمكنها من أسر عدد من قادة عسكريين في جيش الاحتلال خلال عملية "طوفان الأقصى" التي تم إطلاقها صباح اليوم ضد مستوطنات إسرائيلية شمال القطاع.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، احتجاز الفصائل الفلسطينية لـ 50 رهينة إسرائيلي في مستوطنة بارى، مشيرة إلى أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.

بدورها، اتهمت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، الاحتلال الإسرائيلي بشنّ مئات الغارات خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة في محافظات قطاع غزة كافة، من بينها منازل سكنية ومبانٍ تستخدم لأغراض مدنية وخدماتية، وقد أدى ذلك لأضرار جسيمة في البنية التحتية.