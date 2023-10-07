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استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال الضفة الغربية

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القاهرة - سامية سيد - استشهد طفل فلسطينى، مساء اليوم /السبت/، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الطفل أحمد عبد الناصر رابى (13 عاما)، أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحى فى البطن خلال مواجهات عند المدخل الشمالى لمدينة قلقيلية، ونقل إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.


وأضافت المصادر ذاتها، أن الطفل طالب فى مدرسة مسقط الثانوية، وهو ابن عم الشهيد رابى عرفة رابى، الذى استشهد فى شهر أكتوبر عام 2022.
وبارتقاء الطفل رابى، ترتفع حصيلة الشهداء فى الضفة منذ صباح اليوم إلى أربعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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