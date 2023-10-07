شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اللبنانية تدعو المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل للعودة إلى خيار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أن الحل للتطورات الراهنة بين اسرائيل وفلسطين يتمثل في تحمل المجتمع الدولي، مسئولياته في الضغط على إسرائيل لإلزامها بالعودة الى خيار السلام بمرجعياته المعروفة، خصوصا مبادرة السلام العربية التي صدرت عن قمة بيروت عام 2022، وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.

وأكدت الخارجية اللبنانية - في بيان اليوم /السبت/ - أنها تتابع باهتمام بالغ التطوّرات الميدانية الدائرة على أرض فلسطين، معتبرة أنها تأتي كنتيجة مباشرة لاستمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وإمعانها اليومي في الاعتداء على المقدّسات الاسلامية والمسيحية، وفي سياسة التوسّع الاستيطاني وقضم الأراضي وحرمان الشعب الفلسطيني الصامد من أدنى حقوقه.



وحذرت الوزارة من أن عدم إيجاد حل عادل ودائم وشامل يقوم على إنهاء احتلال الأراضي العربية وحل القضية الفلسطينية؛ يهدد السلم والأمن الدوليين.