شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شابان فلسطينيان، مساء اليوم /السبت/، برصاص قوات الاحتلال الإسرئيلى فى مُحافظة "الخليل"؛ ليرتفع عدد الشهداء فى الضفة الغربية إلى ستة، بينهم طفل.

وأفادت مدير المستشفى الأهلى فى الخليل الدكتور يوسف التكرورى - لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) - بأن الشاب يوسف نادر سليمان إدريس (19 عاما) ارتقى شهيدا، متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحى فى الصدر.



وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الشاب إدريس فى حى "واد النصارى" فى مدينة الخليل، دون أى سبب يذكر، وأصابته بصورة حرجة فى الصدر.



وقالت المصادر إن شابًا آخر استشهد مُتأثرًا برصاص الاحتلال فى بلدة "بيت أمر" المضطربة الواقعة شمال محافطة الخليل.