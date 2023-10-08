الولايات المتحدة تناقش مع إسرائيل إجراءات المساعدة بسبب الصراع مع فلسطين

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دبي - محمود عبدالرازق - واشنطن- الخليج 365. وصرح المسؤول للصحفيين قائلا: "نحن نناقش مع إسرائيل احتياجاتهم المحددة للتصدي لهذه الهجمات المروعة".
وأضاف المسؤول بأن الولايات المتحدة ترى إنه من المبكر الحديث عن تورط إيران في الهجوم على إسرائيل، مشيرا إلى أنه "ليس هناك ما يشير إلى تورط إيران".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، عن مقتل قائد لواء "نحال" في مواجهة مع أحد المقاتلين الفلسطينيين بالقرب من معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) جنوب إسرائيل.
وأضاف البيان أن شتاينبرغ، البالغ من العمر 42 عاما من سكان مستوطنة شوماريا، كان في طريقه لتبادل إطلاق النار الذي دار بين قوة إسرائيلية ومسلحين فلسطينيين.
من جانبها، دعت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية، المواطنين في الضفة الغربية، للذهاب إلى نقاط التماس والدخول إلى المستوطنات وخوض مواجهات مع المستوطنين.