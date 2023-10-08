شكرا لقرائتكم خبر عن 90 جريحًا.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 6 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطيني، مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر، قضاء مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء الفلسطينيين في المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، ارتفع اليوم إلى ستة شهداء ونحو 90 جريحًا.

عدد الشهداء الفلسطينيين في المواجهات مع قوات الاحتلال

وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية فلسطينية عن استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لسيارة إسعاف، شرق مخيم جبالبا، شمال القطاع، مما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين في سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

تداعيات عملية طوفان الأقصى

وفي إطار عملية طوفان الأقصى وتداعياتها، كانت حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية من خطورة قرار الاحتلال بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة، الذي يغذي المستشفيات، التي تعاني عجزاً يصل إلى 80%، في التيار الكهربائي، مما يهدد حياة المرضى والجرحى للخطر.

وأعلنت الوزارة عن استشهاد شاب فلسطيني، مساء اليوم، متأثراً بجروحه التي أصيب بها، برصاص قوات الاحتلال، في مدينة الخليل، بالضفة الغربية؛ ليرتفع عدد شهدائها إلى خمسة شهداء وعشرات الجرحى.