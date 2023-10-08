شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يغلق مداخل بلدتي حزما وعناتا بسواتر ترابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مداخل بلدتي حزما وعناتا شمال شرق القدس، بسواتر ترابية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية بأن قوات الاحتلال برفقة جرافات أغلقت مدخلي بلدة حزما الرئيسي والفرعي بالسواتر الترابية، كما أغلقت مدخل بلدة عناتا، ومنعت المركبات من المرور بالاتجاهين عبرها وسط تواجد مكثف لجنود الاحتلال في المنطقة.

في السياق، تواصل سلطات الاحتلال إغلاق حواجزها العسكرية شمال شرق القدس، منذ صباح أمس، وهي حاجز مخيم شعفاط، وقلنديا، والزعيم.