شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها وجهت مندوبيتها الدائمة لدى الجامعة العربية؛ لطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. ولم تذكر الوزارة مزيدًا من التفاصيل.

يُشار إلى أن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المُستمر على قطاع غزة منذ صباح السبت وصلت إلى أكثر من 232 شهيداً، و1697جريحاً منهم حالات وصفت بالحرجة والخطيرة.

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