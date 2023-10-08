الجيش الإسرائيلي يعلن غلاف غزة منطقة عسكرية مغلقة

دبي - محمود عبدالرازق - الخليج 365. وقال الجيش الإسرائيلي على تلغرام: "وفقا لتقييم الوضع، يؤكد جيش الدفاع الإسرائيلي على أن الدخول إلى منطقة عسكرية مغلقة محظور ويطلب من الجمهور الحذر وعدم دخول المنطقة".

في سياق متصل، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا، ليل الأحد، مع وزراء المجموعة الأمنية في الحكومة، أعلن بعده انتهاء المرحلة الأولى من العملية ضد حركة حماس وتدمير معظم تمركزات "قوات العدو" على الأراضي الإسرائيلية.

أمس, 21:04 GMT

وأوضح نتنياهو في بيان: "دخلنا حربا طويلة وصعبة، وقد انتهت المرحلة الأولى في هذه الساعات بتدمير معظم قوات العدو التي تسللت إلى أراضينا، وفي الوقت، شننا هجمات ستستمر دون تحفظات أو هوادة حتى نحقق أهدافنا".

وأضاف المكتب أن مجلس الوزراء الإسرائيلي اتخذ سلسلة من القرارات العملياتية التي تهدف إلى تدمير القدرات العسكرية والسياسية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتشمل هذه القرارات قطع تيار الكهرباء إلى قطاع غزة، وكذلك توصيل البضائع والوقود.

أمس, 20:54 GMT

وفي وقت سابق، أفاد شاهد عيان لوكالة "الخليج 365"، اليوم الأحد، بأنه تم استهداف مكتب قائد حركة "حماس" يحيى السنوار غربي مدينة غزة، كما استهدف الجيش الإسرائيلي مسجدين في قطاع غزة يشتبه في استخدامهما من قبل حركة "حماس" كغرف عمليات.

من جانبها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حركة "حماس" الفلسطينية، صباح أمس السبت، إلى 300 قتيل.