نتنياهو: تم القضاء على غالبية قوات حماس التي تسللت إلى إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - الخليج 365. ونقل مكتب رئيس الوزراء عن نتنياهو قوله في بيان: "دخلنا حربا طويلة وصعبة، لقد فُرض علينا الهجوم القاتل الذي شنته حماس، وقد انتهت المرحلة الأولى في هذه الساعات بتدمير معظم قوات العدو التي تسللت إلى أراضينا، وفي الوقت، شننا هجمات ستستمر دون تحفظات أو هوادة حتى نحقق أهدافنا".

© Gulf 365 . Ajwad Jradat"سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 1/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradat"سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 2/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradat"سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 3/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradat"سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 4/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradat"سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 5/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradat"سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 6/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradat"سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 7/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradat"سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 8/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradat"سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 9/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradat"سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 10/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradat"سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 11/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradat"سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 12/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradat"سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 13/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradat"سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 14/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 1/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 2/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 3/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 4/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 5/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 6/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 7/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 8/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 9/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 10/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 11/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 12/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 13/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة 14/14 © Gulf 365 . Ajwad Jradat "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة "سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة

وأضاف المكتب أن مجلس الوزراء الإسرائيلي اتخذ سلسلة من القرارات العملياتية التي تهدف إلى تدمير القدرات العسكرية والسياسية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتشمل هذه القرارات قطع تيار الكهرباء إلى قطاع غزة، وكذلك توصيل البضائع والوقود.

في السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف مسجدين في قطاع غزة يشتبه في استخدامهما من قبل حركة "حماس" كغرف عمليات.

أمس, 22:41 GMT

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه: "شنت طائرات مقاتلة في وقت سابق من هذا اليوم غارة على بنيتين تحتيتين عملياتيتين تم وضعهما في مسجدين واستخدمتهما منظمة حماس الإرهابية لتوجيه الإرهاب ضد دولة إسرائيل"، مشيرا إلى أن المسجدين تم استخدامهما كغرف عمليات من قبل حركة "حماس".

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حركة "حماس" الفلسطينية، صباح أمس السبت، إلى 300 قتيل.