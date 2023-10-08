شكرا لقرائتكم خبر عن طوفان الأقصى.. اعرف آخر تطورات القتال في دولة الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا يزال القتال دائر في بعض المناطق بجنوب إسرائيل حتى الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي (10:30 بتوقيت جرينتش).

وبحسب مصادر إسرائيلية لا يزال الوضع في البلاد خارج نطاق السيطرة الكاملة.

وذكر مسؤول إسرائيلي أن العدد الكبير من المدنيين والعسكريين الذين أخذوا كرهائن في الهجوم المباغت على بلدات إسرائيلية قريبة من غزة سيشكل مستقبل هذه الحرب.

محاولات احتوء الأزمة

كان كشف مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة تعمل مع حكومات أخرى لضمان عدم انتشار الأزمة واحتوائها في غزة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتابع الوضع عن كثب.

كان استشهد فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر، قضاء مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء الفلسطينيين في المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، ارتفع اليوم إلى ستة شهداء ونحو 90 جريحًا.

عدد الشهداء الفلسطينيين

وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية فلسطينية عن استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لسيارة إسعاف، شرق مخيم جبالبا، شمال القطاع، مما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين في سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

تداعيات عملية طوفان الأقصى

وفي إطار عملية طوفان الأقصى وتداعياتها، كانت حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية من خطورة قرار الاحتلال بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة، الذي يغذي المستشفيات، التي تعاني عجزاً يصل إلى 80%، في التيار الكهربائي، مما يهدد حياة المرضى والجرحى للخطر.

وأعلنت الوزارة عن استشهاد شاب فلسطيني، مساء اليوم، متأثراً بجروحه التي أصيب بها، برصاص قوات الاحتلال، في مدينة الخليل، بالضفة الغربية؛ ليرتفع عدد شهدائها إلى خمسة شهداء وعشرات الجرحى.