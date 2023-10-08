شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 232 شهيدًا و1697 جريحًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشن طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة، إذ وصلت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في القطاع حتى الآن إلى 232 شهيدًا، و1697 جريحًا.

هذا بالإضافة إلى دمار في البنايات والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

واستشهد شاب فلسطيني اليوم، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة دير شرف، غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن الشاب أحمد عاطف العواودة 19 عاما، أصيب برصاص الاحتلال، قرب بلدة دير شرف، غرب نابلس قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده.

وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها العنيفة ضد الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وتشديد الاجراءات بالقدس المحتلة.