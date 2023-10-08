شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان اليمني يزور الولايات المتحدة لإجراء مباحثات حول التعاون العسكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ رئيس هيئة الأركان العامة اليمني قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، تستغرق عدة أيام.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، السبت، أنه من المقرر، أن يجري رئيس الأركان اليمني - خلال الزيارة التي تأتي بدعوة رسمية من الأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية - مباحثات ولقاءات تتركز حول أوجه التعاون والتنسيق في المجال العسكري والأمني وجهود مكافحة الإرهاب والتهريب، وتعزيز قدرات القوات المسلحة اليمنية.