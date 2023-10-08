واشنطن تستبعد تأثير التصعيد في غزة على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية

دبي - محمود عبدالرازق - واشنطن- الخليج 365. وفي مؤتمر صحفي، أعرب المسؤول عن ثقته الكاملة بأن الجماعات الإرهابية مثل حماس لن تكون قادرة على تحقيق تأثير مثل هذا على آفاق التطبيع.

جدير بالذكر أن "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحماس، أطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة في إطار عملية "طوفان الأقصى" في ساعات الصباح الباكرة.

أمس, 17:55 GMT

في الساعات الأولى من المعركة، نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات قتالية متقدمة حيث اقتحموا عددًا من المستوطنات القريبة وتواجهوا القوات الإسرائيلية في معارك شوارع، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، وتم أسر عدد من الجنود والمستوطنين، بالإضافة إلى الاستيلاء على آليات إسرائيلية.

أقر الجيش الإسرائيلي بوقوع خسائر في صفوفه، بالإضافة إلى وجود جنود إسرائيليين محتجزين لدى حماس، دون تحديد عددهم.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي قد أطلق عملية "السيوف الحديدية" كرد فعل على "طوفان الأقصى"، وقام بشن غارات جوية على قطاع غزة.

أمس, 21:04 GMT

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إن المقاتلات الحربية الإسرائيلية دمرت منزلا في مدينة رفح جنوبي القطاع، وأوضح المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، في بيان نقلته "الخليج 365"، "إن طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية والشرطة تبذل جهودا كبيرة في إخلاء عدد من الشهداء والجرحى بمدينة رفح".

وقصف الطيران الإسرائيلي بصاروخ حربي واحد، منزل عائلة أبو قوطة في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، ما أدى لتدميره على رؤوس قاطنيه، وقالت مصادر طبية، إن 12 مواطناً قتلوا وأصيب أكثر من 17 آخرين بجروحٍ متفاوتة، جرى نقلهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار شرق مدينة رفح، وقد تضرر بشكل كبير عدد من البيوت الملاصقة للمنزل المستهدف.