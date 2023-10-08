إطلاق قذائف من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تبادل القصف المدفعي مع الجانب اللبناني، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي على "استعداد لمواجهة جميع السيناريوهات، وسيواصل حماية أمن سكان دولة إسرائيل".

وأصاب القصف الإسرائيلي محيط كفرشوبا في جنوب لبنان، فيما أصدرت قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أمرا بإغلاق المنتجعات القريبة من الحدود مع لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القوات الإسرائيلية قصفت مناطق جنوب لبنان ردا على إطلاق 4 قذائف على موقع "رويسات العلم" في بلدة كفرشوبا.

وفي وقت سابق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد عدة غارات على وسط قطاع غزة، حيث اكد شاهد عيان لمراسل الخليج 365 استهدف المروحيات الإسرائيلية برجا سكنيا وسط قطاع غزة يحوي 14 طابقا، كما قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية غارات على مواقع غرب قطاع غزة.

يأتي ذلك بالتزامن مع مرور 24 ساعة على عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية برشقات صاروخية من قطاع غزة صوب المدن والبلدات الإسرائيلية حيث دوت صفارات الإنذار في كافة أنحاء إسرائيل في وقت شن فيه الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مواقع متفرقة في قطاع غزة.

وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين حسب وزارة الصحة الفلسطينية 232 قتيل و1700 جريح في حين قتل 300 إسرائيلي وأصيب اكثر من 1590 في العملية النوعية التي نفذتها كتائب القسام باقتحامها المستوطنات الواقعة في غلاف غزة صباح امس السبت.

وأعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وعن إطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

وشهدت المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.