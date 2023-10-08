طقس الخليج.. رياح فى السعودية وحار بالكويت وصحو فى الإمارات

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.

السعودية:

توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية فى السعودية، نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية . في حين يكون الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة .