رئيس "الموساد" السابق يكشف عن "مفاجآت" بشأن عملية "طوفان الأقصى": أمر يفوق الخيال

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إلى أنها "المرة الأولى"، التي تتمكن فيها غزة من اختراق عمق إسرائيل، والسيطرة على القرى"، وفق قوله.

وتابع مشددا: "لم نتلق أي تحذير من أي نوع، وكانت مفاجأة تامة أن الحرب اندلعت، في صباح السبت".

كما أعرب هاليفي عن دهشته من عدد الصواريخ التي أطلقتها حركة "حماس"، قائلا: "إن عدد الصواريخ التي أطلقوها، خلال أقل من 24 ساعة، يزيد عن 3000 صاروخ، وهذا أمر يفوق الخيال من وجهة نظرنا، ولم نكن نعلم أن لديهم هذه الكمية من الصواريخ، وبالتأكيد لم نتوقع أنها ستكون فعالة كما هي اليوم".

ويعتقد رئيس "الموساد" السابق، إفرايم هاليفي، في تصريحاته، أن "الصواريخ تم تصنيعها في قطاع غزة بعد تهريبها عن طريق البحر، وأن حركة "حماس" على الأرجح كانت قادرة على إجراء تدريب تجريبي، دون أن تسمح للقوات الإسرائيلية باكتشاف خططها".

أمس, 19:48 GMT

وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، قد أطلقت، فجر أمس السبت، عملية تسلل واسعة النطاق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة" عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات.

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في نقاط عدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة، أن "232 قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، صباح اليوم حتى الآن".