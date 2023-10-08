اخبار الخليج

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يواصل غلق الحواجز المُحيطة بالقدس

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يواصل غلق الحواجز المُحيطة بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال. 

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأضافوا أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها في محيط الأقصى، ومنعت المصلين ممن تقل أعمارهم عن 55 عاما من دخوله. 

وواصلت قوات الاحتلال، غلق الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس المحتلة، لليوم الثاني على التوالي. 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا