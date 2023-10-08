مستشار المرشد الأعلى الإيراني: عملية "طوفان الأقصى" تنذر بالتدمير الوشيك لإسرائيل

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وتابع: "لقد انتهى عصر هيمنة وطغيان النظام الصهيوني الإرهابي، وما يحدث اليوم في الأراضي المحتلة هو مظهر صغير من مظاهر القوة والسلطة المتراكمة لجبهة المقاومة الإسلامية في فلسطين".
وأشار ولايتي إلى أن "عملية "طوفان الأقصى" التي تأتي ردا على جرائم النظام الصهيوني المستمرة في الأراضي المحتلة، ستؤدي بالتأكيد إلى تغيير جذري في ميزان القوى في فلسطين المحتلة، وستضع النظام الصهيوني في موقف أكثر ضعفا، إن هذه العملية المنتصرة ستسهل وتسرع بالتأكيد انهيار النظام الصهيوني، وتنذر بالتدمير الوشيك له".
أمس, 11:28 GMT
وختم مستشار المرشد الأعلى الإيراني رسالته، بالقول: "أهنئكم بهذا النصر الاستراتيجي الكبير، الذي يعتبر بمثابة إنذار جدي لكل المتنازلين في المنطقة، ونعتقد أن الانتصارات المتزايدة ستستمر حتى القضاء على هذا النظام المجرم".
وكان محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، قد أعلن في وقت سابق من الأمس، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".