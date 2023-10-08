خبير مصري: وساطتنا مستمرة.. الغليان سيبدأ في إسرائيل ونتنياهو قد يلقى نهايته السياسية

دبي - محمود عبدالرازق - وفي حديثه لإذاعة "الخليج 365"، توقع العشري أن "الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، سيضعان الكثير من الشروط ما سيصعب مهمة الوصول الى اتفاق هدنة مطولة، لذا فإن الأمور قد تحتاج بعض الوقت".

وأضاف العشري أن "موضوع الأسرى الإسرائيليين لدى الفلسطينيين يشكّل مصدر إزعاج اليوم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وربما يطيح بحكومته لأن أسر الأسرى والضحايا سيشكلون عامل ردع وضغط على حكومته بمجرد أن تضع الحرب أوزارها، في الساعات المقبلة، ليتم التوصل إلى هدنة"، معتبرا أن "الغليان سيبدأ في إسرائيل لفتح الحساب وتشكيل لجان تحقيق ومطالبة نتنياهو بالبحث عن مخرج سريع مهما كانت التنازلات، التي سيقدمها وإلا سيواجه الكثير من الصعوبات ويلقى نهايته على المستوى السياسي في إدارة الكيان الإسرائيلي، في مقابل نجاحات لحركة "حماس" على الأرض وانهزام للمنظومة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية، وهو ما سيؤدي إلى قبول الإسرائيليين بأي طروحات ولو كانت عالية السقف، في غضون الساعات المقبلة".

وشدد العشري على أن "حماس" اليوم حققت سبقا لم تحققه أي مقاومة عربية في يوم واحد، وما حصل سيغير المعادلة وسط توقعات بأن تطلب "حماس" بالحد الأدنى الإفراج عن جميع أسراها في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى طلب ضمانات بعدم اقتحام المسجد الأقصى بشكل نهائي، ووقف كل الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، وإنهاء مراحل الهدن السابقة، التي فشلت فشلا ذريعا بسبب عدم التزام إسرائيل، إنما الذهاب إلى هدنة ملزمة وشاملة وخطّية".

وتابع العشري موضحا أن "ذلك سيؤدي إلى تزكية أوراق "حماس" على أن يكون لها دور في أي تسوية سياسية في المرحلة المقبلة، وتكون لاعبا رئيسيا في أي مفاوضات لاحقة قبل مراحل تطبيع عربية سعودية - إسرائيلية".

وردا على سؤال، نفى العشري ما تم التداول به عن أن "مصر أبلغت إسرائيل بأن "حزب الله" سيقتحم المستوطنات في الشمال، في حال قيام تل أبيب بعمل عسكري بري في قطاع غزة".