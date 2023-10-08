شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار عباس: الاستخبارات الإسرائيلية انهارت أمام مجموعة من المقاتلين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش أن الاستخبارات الإسرائيلية انهارت أمام مجموعة من المقاتلين الذين يملكون إرادة الشعب الفلسطيني .
وقال الهباش - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم الأحد ـ " إن المقاومة أثبتت أن القوة العسكرية الإسرائيلية وحدها لا يمكن أن تكون قادرة على توفير الأمن والاستقرار" .
وأضاف: "الاحتلال هو سبب كل المأسي التي تعيشها المنطقة، والمقاومة هي رد فعل للاحتلال على مدى الفترة الماضية .. وعلى إسرائيل أن تدرك أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم ".
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