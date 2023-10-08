عملية "طوفان الأقصى"... ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 350 قتيلا

- 1/2
- 2/2
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، قد ذكر في وقت سابق من اليوم الأحد، أنه لم يتم بعد السيطرة الكاملة على الوضع في البلاد.
وقال: "ما زلنا نقاتل ونطهر آخر المنازل والمستوطنات والمجتمعات والقواعد، وآمل أن نتمكن عند الفجر من القول إننا استعدنا السيادة والنظام أخيرا في إسرائيل، لكن هذا لم يتحقق بعد، ستكون هذه أولويتنا الأولى".
وشارك عدة مئات، وربما يصل إلى ألف، من مقاتلي "حماس" في الهجوم على إسرائيل، مشيرا(كونريكوس) إلى أنه "بعد استعادة السيطرة، ستغلق السلطات الحدود وتبدأ في ضرب مواقع "حماس".
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بدء السلطات عملية إخلاء سكان غلاف غزة من المنطقة.
بينما أعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".