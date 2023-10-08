رئيس بلدية كفر شوبا لـ"الخليج 365": الهدوء يسيطر على جنوب لبنان ولم تسجل عمليات نزوح

دبي - محمود عبدالرازق - وقال القادري: "لا يوجد أي تحركات، والقصف توقف، حتى الطائرات التي كانت في الجو لم نعد نسمع صوتها".

وأشار إلى أنه "تم تسجيل إصابة طفلين بجروح طفيفة نقلوا إلى مستشفى مرجعيون للمعالجة".

وأضاف: "ردا على عملية أمس في غزة، تم القصف على المواقع الإسرائيلية في كفر شوبا، وحصل تبادل إطلاق نار بين الموقع الإسرائيلي في رويس العلم في كفر شوبا وفي منطقة السماقة ورنتا وما بين شمال كفر شوبا، ومحيط الثانوية في شابيا وبرج مطلين على شعب الحافور، لمدة ساعة، امتدت من الساعة 7 صباحا وتوقفت بعد الساعة الثامنة".

وأكد على أنه "لم تسجل حركة نزوح مدنيين من المنطقة، لم يترك أحد منزله، هناك 3 سيارات تقريبًا كانوا يقومون بزيارات في البلدة وغادروا".

واستبعد القادري التصعيد، وقال: "أعتقد أنهم أوصلوا رسالة وانتهت العملية، ولكن لا أحد يعلم إذا حصل أمر آخر ليس بالحسبان أو أن تتطور الأمور في منطقة أخرى".

وقصف "حزب الله" اللبناني، ثلاثة مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند مرتفعات كفرشوبا المحتلة، وهي مواقع "تلة الرادار" و"رويسات العلم" و"زبدين"، وأظهرت مقاطع فيديو إصابة أحد المواقع إصابة مباشرة، في المقابل ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق مفتوحة في خراج تلال كفرشوبا.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن قصف البنية التحتية لـ"حزب الله" في مزارع شبعا، وهي عبارة عن خيمة كان قد نصبها الحزب، في وقت سابق، داخل المزارع.

وأعلن "حزب الله "، في بيان، أن "قصف المواقع الإسرائيلية يأتي في سياق تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتضامنًا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر".

من جهتها، أعلنت قوات الـ"يونيفيل"، في بيان، أنها على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، على جميع المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة، وأن القوات الأممية تتواجد في مواقعها وتقوم بمهامهما بما في ذلك من الملاجئ، حفاظًا على سلامة عناصرها، بحسب قولها.