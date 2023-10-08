شكرا لقرائتكم خبر عن 313 شهيدًا..ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 313 شهيدًا، و 1990 جريحا.

وأعلنت مصادر طبية، انتشال عدد من جثامين الشهداء من بينهم أطفال وسيدة حامل، نتيجة استهداف الطائرات الحربية لأحد المنازل وسط قطاع غزة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

عدوان إسرائيلي

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، عدة بنايات سكنية في قطاع غزة، مخلفة أضراراً بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال قصفت برجًا فلسطينيًا وسط مدينة غزة، المكون من نحو 100 شقة، ويضم مكاتب صحفية ومؤسسات، ودمرته بالكامل، بعد استهدافه بعدد من الصواريخ.