شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يفتحون النيران على الفلسطينيين..ووقوع إصابات في الخليل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب 3 فلسطينيين بجروح مختلفة، اليوم، بنيران مستوطنين بالضفة الغربية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن عشرات المستوطنين اقتحموا قرى شرق مدينة يطا، بمحافظة الخليل، وفتحوا النيران على الفلسطينيين، ما أدى لإصابة ثلاثة بجروح.

وفي قطاع غزة، تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمواقع متفرقة في القطاع، مخلفة المزيد من الشهداء والجرحى.

ارتفاع عدد الشهداء

في سياق متصل، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 313 شهيدًا، و 1990 جريحا.

وأعلنت مصادر طبية، انتشال عدد من جثامين الشهداء من بينهم أطفال وسيدة حامل، نتيجة استهداف الطائرات الحربية لأحد المنازل وسط قطاع غزة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، عدة بنايات سكنية في قطاع غزة، مخلفة أضراراً بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال قصفت برجًا فلسطينيًا وسط مدينة غزة، المكون من نحو 100 شقة، ويضم مكاتب صحفية ومؤسسات، ودمرته بالكامل، بعد استهدافه بعدد من الصواريخ.