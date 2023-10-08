الجيش الإسرائيلي يدمر 6 أبراج و14 منزلا ومقار حكومية بقصف جوي وبحري على قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - ودمر القصف الاسرائيلي برج "وطن" المكون من 14 طابقاً، وسط مدينة غزة، حيث أغارت الطائرات الإسرائيلية على البرج الذي يضم مكاتب وعيادات طبية بعدة صواريخ، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وقال المواطن خليل عياش لوكالة "الخليج 365": "لقد كنت أسكن وعائلتي في برج "الجلاء" المجاور ولي محل تجاري في برج "وطن،" وفي حرب عام 2021 دمر برج "الجلاء" وخسرت بيتي، وفي هذه الحرب دمر برج "وطن" وخسرت مصدر رزقي".

ويضيف "لقد أخليت برج "وطن" إلى منطقة مجاورة، ثم أطلق الطيران الإسرائيلي 4 صواريخ إلى البرج بشكل مفاجئ، واعتقدنا أنه ضرب بشكل نهائي، وبعدها بقليل سمعنا صوت كبير جداً، ووصلت الشظايا إلى كل مكان ودمرت البيوت المجاورة وبيتي تضرر بشكل كبير وأولادي أصيبوا وكذلك الجيران، ثم خرجنا لنجد برج "وطن" قد أصبح ركاما".

© Gulf 365 . Ajwad Jradatنتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradat

وفي النصيرات وسط القطاع، قتل مواطن جراء قصف إسرائيلي لأرض زراعية في منطقة أبو عريبان بالنصيرات، بالإضافة إلى أضرار جسيمة في المنازل.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية أهدافا في مخيم البريج وسط القطاع، ودمر مقر لجنة متابعة العمل الحكومي، غرب مدينة غزة، ومقر الشؤون المدنية في شمال قطاع غزة.

© Gulf 365 . Ajwad Jradatنتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradat

وفي غزة قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلاً في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، بالإضافة إلى استهداف مكب للنفايات وسط مدينة غزة ودمرته بالكامل، وقد أصيب العشرات من المواطنين بجروح في استهداف منزل بمنطقة السلاطين، غرب بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع ولحق دمار كبير في منازل المواطنين وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

© Gulf 365 . Ajwad Jradatنتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 1/12 © Gulf 365 . Ajwad Jradat نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradatنتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 2/12 © Gulf 365 . Ajwad Jradat نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradatنتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 3/12 © Gulf 365 . Ajwad Jradat نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradatنتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 4/12 © Gulf 365 . Ajwad Jradat نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradatنتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 5/12 © Gulf 365 . Ajwad Jradat نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradatنتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 6/12 © Gulf 365 . Ajwad Jradat نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradatنتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 7/12 © Gulf 365 . Ajwad Jradat نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradatنتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 8/12 © Gulf 365 . Ajwad Jradat نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradatنتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 9/12 © Gulf 365 . Ajwad Jradat نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradatنتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 10/12 © Gulf 365 . Ajwad Jradat نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradatنتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 11/12 © Gulf 365 . Ajwad Jradat نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradatنتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 12/12 © Gulf 365 . Ajwad Jradat نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 1/12 © Gulf 365 . Ajwad Jradat نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 2/12 © Gulf 365 . Ajwad Jradat نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 3/12 © Gulf 365 . Ajwad Jradat نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 4/12 © Gulf 365 . Ajwad Jradat نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 5/12 © Gulf 365 . Ajwad Jradat نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 6/12 © Gulf 365 . Ajwad Jradat نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 7/12 © Gulf 365 . Ajwad Jradat نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 8/12 © Gulf 365 . Ajwad Jradat نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 9/12 © Gulf 365 . Ajwad Jradat نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 10/12 © Gulf 365 . Ajwad Jradat نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 11/12 © Gulf 365 . Ajwad Jradat نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 12/12 © Gulf 365 . Ajwad Jradat نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

وتقول المواطنة فادية عبد الرحيم لـ"الخليج 365": "لقد خرجنا مسرعين من المنزل، وسط القصف الكثيف، ولم نستطع فعل شيء أمام صرخات أطفالنا، وهربنا إلى الشوارع ولم نستطع أخذ أي شيء من المنزل، إلى متى هذا الحال دمار وحصار مستمر، ما ذنب المدنيين ليتم استهدافهم، وأطالب بتدخل الدول العربية والعالم لوقف استهداف المدنيين في قطاع غزة".

ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعا مزيداً من القتلى والجرحى في صفوف المواطنين، ودماراً في منازلهم وممتلكاتهم، وبحسب المصادر الطبية فقد ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ يوم السبت، إلى 313 قتيل و1990 جريح.