نائب في كتلة "حزب الله": عملية المقاومة أمر طبيعي وهي ضد الاحتلال في الأراضي اللبنانية المحتلة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال جشي لوكالة "الخليج 365": "ما لا شك فيه أن "حزب الله" متضامن مع الشعب والمقاومة الفلسطينية، وما يحصل هو رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال على مدى 70 سنة".

وأضاف: "من الممكن أن تكون خطوة "حزب الله" مؤشر تضامن وليس بالضرورة الدخول بالحرب".

وتابع جشي، بالقول: "المعارضة اللبنانية موجودة، منذ العام 1982، معارضة بعض اللبنانيين على المقاومة، والمقاومة لم تأخذ الإذن من كل اللبنانيين لتدافع عن أرضها وتحررها، ومعارضة بعض اللبنانيين أمر طبيعي بالنسبة لمواقفهم التي هي معدة سلفا، حتى الإسرائيلي أقر بهزيمته، عام 2006، وبعض اللبنانيين لم يقتنعوا".

وأردف، قائلا: "نحن بالتأكيد معنيين بتحرير كل الأراضي اللبنانية، ومعنيين بالدفاع عن كل ما يمس سيادة البلاد".

وأكد جشي أنه "لا شك أن، ما قبل السبت، ليس كما بعده، وحسب الأخبار فإن مطار "بن غوريون" يغص بالمسافرين، وهذا نتيجة طبيعية لظلم استمر 70 سنة، وبالنهاية قضايا الشعوب لا تموت وقناعتنا أن الكيان الصهيوني بأيامه الأخيرة، لأنه ليس لديه فرصة ليعود كما كان".

وكان "حزب الله"، قد أعلن في وقت سابق، أنه أطلق عددًا كبيرًا من القذائف المدفعية والصواريخ الموجهة على المنطقة المتنازع عليها في مزارع شبعا.

وأشار "حزب الله"، في بيان، إلى أن "قصف المواقع الإسرائيلية يأتي في سياق تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتضامنًا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر".