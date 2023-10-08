مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق ينادي بإعادة احتلال غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأجرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، مقابلة مع الجنرال عميدرور، الذي دعا إلى إعادة احتلال قطاع غزة مرة أخرى، موضحا أن "حركة "حماس" ارتكبت أعمالا لم يرد عليها حتى الآن، وأنه يتعين على الجيش الإسرائيلي احتلال القطاع".

وطالب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، الجنرال يعقوب عميدرور، والذي تولى منصب رئيس قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية "أمان"، بالوصول إلى قادة حركة "حماس"، وقتلهم في "أسِرَّتهم"، بحسب قوله.

وفي سؤال حول مدى جدية إعادة احتلال قطاع غزة، أجاب الجنرال عميدرور بأن "ما يجري في قطاع غزة سببه 70 % اتفاق "أوسلو"، و30 % بسبب فك الارتباط، أو الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، في العام 2005".

وتأتي دعوة الجنرال يعقوب عميدرور، في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 350 قتيلا، إثر عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة "حماس"، فجر أمس السبت.

وكانت حركة حماس قد أطلقت، فجر أمس السبت، عملية تسلل واسعة النطاق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات، ولا تزال المعارك تدور في نحو 7 بؤر، وهي العملية التي أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى".

فيما أعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".