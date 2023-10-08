شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعزى الشعب الأفغانى إثر سقوط آلاف القتلى والجرحى جراء الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع شعب افغانستان إثر الزلزال الذى وقع غرب أفغانستان والذى أدى إلى سقوط أكثر من ألفى قتيل وآلاف الجرحى.



وتقدمت الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الأحد، بخالص تعازى ومواساة دولة الكويت إلى الشعب الأفغانى ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.