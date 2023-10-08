"حزب الله" يعيد نصب خيمة جنوبي لبنان بعد تعرضها لقصف إسرائيلي

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت قناة "المنار" التابعة للحزب، بأن "المقاومة الإسلامية أعادت تثبيت خيمة مزارع شبعا ‫التي استهدفها العدو صباح اليوم بالصواريخ مقابل موقع زبدين".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن قصف البنية التحتية لـ"حزب الله" في مزارع شبعا، وهي عبارة عن خيمة كان قد نصبها الحزب، في وقت سابق، داخل المزارع.

فيما أعلن "حزب الله "، في بيان، أن "قصف المواقع الإسرائيلية يأتي في سياق تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتضامنًا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر".

بدورها، أعلنت قوات الـ"يونيفيل"، في بيان، أنها على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، على جميع المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة، وأن القوات الأممية موجودة في مواقعها وتقوم بمهامهما بما في ذلك من الملاجئ، حفاظًا على سلامة عناصرها، بحسب قولها.