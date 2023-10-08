إعلام: الاستخبارات الإسرائيلية مصدومة من هول عملية "حماس"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول عسكري لم يرغب في الكشف عن اسمه: "لقد فاجأ هجوم حماس يوم السبت مسؤولي المخابرات الإسرائيلية، وخاصة الأساليب التي استخدمها المسلحون للتسلل إلى إسرائيل والخروج منها".

وبحسب الصحيفة، فقد تلقت المخابرات الإسرائيلية أدلة على أن حماس كانت تستعد لعملية كبيرة، لكنها لم تتمكن من تكوين صورة واضحة عنها. وقال مسؤولون أمريكيون أيضا إن هجمات حماس يوم السبت لم يسبقها تحذير تكتيكي.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول عسكري كبير: "من المرجح أن ترد إسرائيل بالقوة وربما باجتياح غزة".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" أشار أحد المسؤولين، إلى أن عملية حماس يمكن أن تغير النهج الاستراتيجي الذي تتبعه إسرائيل تجاه الحركة وقطاع غزة.

وصباح أمس السبت، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.

وتمكنت حركة "حماس" من اختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن "232 شخصا قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".