خبير أمني مصري لـ"الخليج 365": واقعة قتل السياح الإسرائيليين في الإسكندرية "سلوك فردي"‏

دبي - محمود عبدالرازق - وقال في اتصال مع "الخليج 365": "من جانبنا، ندين مرتكب تلك الجريمة الشنعاء والتي تمثلت في قتل سائحين إسرائيليين عن طريق أحد أفراد الشرطة في مدينة الأسكندرية، إذ أن تلك الواقعة تعد سلوكا فرديا لا يمثّل به الجاني سوى شخصه".

وأضاف صلاح: "السائح في أي مكان في العالم يجب أن يكون آمنا مطمئنا أيا كانت جنسيته ودون تمييز، وللأسف فإن هذا الشرطي لا يُدرك أن جريمته هذه فيها انتهاك جسيم لمبادئ الدين، وقواعد القانون والأخلاق، هذا بجانب الإضرار بالسياحة المصرية، التي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي للبلاد، كما تتعارض مع ثقافة الشعب المصري؛ التي تؤكد على أن من دخل مصر مسالما فهو آمن".

وأشار الخبير الأمني إلى أنه "من غير المقبول مطلقا تبرير هذا الجرم، وربطه بالاعتداءات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، فأبناء المقاومة الفلسطينية أصحاب القضية عندما تعاملوا مع أهل المستوطنات الإسرائيلية من المدنيين كبار السن والأطفال، تعاملوا باحترام والتزموا بعدم الإيذاء، بينما تعاملوا مع المقاتلين من عناصر الجيش بكل جسارة وقوة".

وأكد اللواء شوقي صلاح أن "إسرائيل يجب أن تعي أن نهج حكومتها الأكثر تطرفا في تاريخها، ساهم بقوة من خلال الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى والتهديد بهدمه، بجانب حوادث القتل المتكررة للشباب الفلسطيني، ساهم في استنهاض روح الجهاد لدى قوات المقاومة الفلسطينية، كما ساهمت الأوضاع السياسية الممثلة في انسداد الأفق السياسي لحل عادل للقضية الفلسطينية إلى لجوء عناصر المقاومة للجهاد المسلح".

وحذر من أن "استمرار تلك السياسات قد يجعل العالم كله يتفاجأ بإعلان قوى جهادية خارج فلسطين بأنها ستستهدف المصالح الإسرائيلية حول العالم بعمليات استشهادية، حال استمرار دولة الاحتلال في ارتكابها لجرائم حرب في مواجهة الشعب الفلسطيني".

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"(رسمية)، أن "شرطيا مصريا فتح النار على مجموعة من السياح الإسرائيليين، وقتل اثنين منهم في منطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية، شمالي مصر، بعيار ناري".

ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، مقتل سائحين إسرائيليين اثنين وإصابة ثالثا ضمن أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية في مدينة الإسكندرية".

ويشار إلى أنه، في 3 من شهر يونيو/ حزيران الماضي، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "شرطيا مصريا تسلل عبر الحدود وقتل على مرحلتين 3 جنود وأصاب ضابطا قبل أن يتم قتله"، فيما أعلن الجيش المصري، وقتها، أن "عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية، ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية".

وقال الجيش المصري، في بيان، إنه "فجر يوم السبت الموافق 3/ 6/ 2023، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".

وأضاف أنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، ما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

ويأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 350 قتيلا، إثر عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة "حماس"، فجر أمس السبت.

3 يونيو, 11:55 GMT

وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن "حصيلة القتلى الإسرائيليين بلغ 350 قتيلا، منذ بداية العملية، التي أطلق عليها فلسطينيا اسم "طوفان الأقصى"، والتي أعلنت عنها حركة "حماس"، فيما أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "السيوف الحديدية".

وأطلقت حركة "حماس"، فجر أمس السبت، عملية تسلل واسعة النطاق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات، ولا تزال المعارك تدور في نحو 7 بؤر، وهي العملية التي أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

فيما أعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".