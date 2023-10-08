شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 20 ألف فلسطيني في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ، اليوم الأحد، نزوح أكثر من 20 ألف فلسطيني في قطاع غزة في ظل تعرضه لهجمات إسرائيلية لليوم الثاني.

وصرح المستشار الاعلامي في "أونروا" عدنان أبو حسنة ، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن 20 ألفًا و 300 فلسطيني نزحوا إلى مدارس الوكالة في قطاع غزة منذ أمس.

وذكر أبو حسنة أن 44 مدرسة تابعة لأونروا، منها 28 مدرسة مجهزة للإيواء استقبلت النازحين من مختلف محافظات قطاع غزة غالبيتهم في شمال وجنوب القطاع، متوقعا زيادة أعدادهم خلال الساعات المقبلة.

طوفان الأقصى

أطلقت "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" منذ ساعات صباح أمس، بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات تسلل غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

في المقابل أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، وتضمنت العملية الإسرائيلية شن سلسلة كبيرة من الغارات على منازل ومقرات حكومية ومواقع لحركة حماس فضلًا عن تدمير برج سكني، فيما أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها هاجمت أكثر من 500 هدف لحركة حماس في قطاع غزة.