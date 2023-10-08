شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 370 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي إلى 370 شهيدًا و2200 جريح.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أنها تواجه وضعًا صحيًّا صعبًا، في ظل انقطاع الكهرباء عن القطاع، بقرار من الاحتلال الإسرائيلي.

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العدوان الإسرائيلي

وأشارت الوزارة إلى أن من بين شهداء العدوان الإسرائيلي عشرات الأطفال والنساء.

وقالت مصادر فلسطينية: إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت عشرات القذائف على طول المناطق الشرقية لقطاع غزة ترافق مع ذلك استهداف بحرية الاحتلال لشواطىء القطاع.