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موسكو.. التصعيد في الصراع العربي - الإسرائيلي سيمثل أولوية في مباحثات لافروف وأبو الغيط

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دبي - محمود عبدالرازق - موسكو – الخليج 365. وقالت زاخاروفا، في تصريحات لوكالة "الخليج 365": "ستجرى يوم الإثنين محادثات بين (وزير الخارجية الروسي) سيرغي لافروف، والأمين العام للجامعة العربية (أحمد أبو الغيط) في موسكو".

وأضافت "لدينا جدول أعمال مزدحم، ولكن نظرا للتصعيد الكبير في الصراع العربي الإسرائيلي، سيتم إعطاء هذا الموضوع الأولوية في الاهتمام".

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، لوكالة "الخليج 365" بوقت سابق، أن روسيا تدعو طرفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - الخليج 365 عربي, 1920, 08.10.2023

وقد أعلنت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أمس السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وأكدت "القسام"، أن عناصرها اقتحمت بلدات ومستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسروا عددًا كبيرًا يقدر بالمئات من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وبالتزامن، تستمر حركة حماس بإطلاق رشقات متتالية من الصواريخ على مدن ومستوطنات إسرائيلية، وصل بعضها إلى مدينة تل أبيب.

أحد أفراد القوات الإسرائيلية يمر أمام حريق مشتعل في منزل في عسقلان، في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - الخليج 365 عربي, 1920, 07.10.2023

أمس, 10:53 GMT

وبالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أمس السبت، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي وافق على "تجنيد واسع" لقوات الاحتياط.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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