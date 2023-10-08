برلمان إسرائيلي: الوضع على فوهة بركان في مستوطنات غلاف غزة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن عضو الكنيست ديبي بيتون، أنه يقطن بالقرب من مركز الشرطة في مستوطنة سديروت بغلاف غزة، ودائما ما يسمع أصوات طلقات كثيرة، والوضع على فوهة بركان، ويحدث قتال بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي.

وأوضح أنه يعيش على بعد 100 متر فقط من مركز الشرطة بمستوطنة سيدروت، وأنه قضى، أمس السبت، ليلة عصيبة للغاية، مضيفا أنه لم ينم منذ ساعات فجر أمس السبت.

وأوضح عضو الكنيست عن حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل" أن الوضع في مستوطنات غلاف غزة مقلق جدا ويبعث على التشاؤم، خاصة وأنه تنتابه فكرة دخول "إرهابي" فلسطيني إلى منزله لقتله.

وفي السياق ذاته، وصف برلماني إسرائيلي، اليوم الأحد، المقاومين الفلسطينيين بـ"الشراسة" والعلم بما يقومون به خلال عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس، فجر السبت، حيث نقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن عضو الكنيست، ألموغ كوهين، أن المقاومين الفلسطينيين شرسون جدا، ويعلمون ما يقومون به منذ اندلاع القتال بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضح عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) أنه عثر على خرائط لقاعدة أوفاكيم العسكرية في جنوبي إسرائيل، وخرائط لكل متر وصل إليه المقاتلون الفلسطينيون، مضيفا أنهم يحملون خريطة لكل مستوطنة وكل منطقة في الجنوب الإسرائيلي.

وانضم عضو الكنيست، ألموغ كوهين، للجيش الإسرائيلي في قوات الاحتياط، وخاض مواجهة صعبة أمام المقاومة الفلسطينية، قائلا:

لقد خضنا معركة صعبة هنا.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد، مساء أمس السبت، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا".

وشَّنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، فجر أمس السبت، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.

وتمكنت حركة "حماس" من اختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن "232 قتلوا وأصيب 1697 آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".