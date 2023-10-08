شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تعرب عن تعاطفها مع أفغانستان جرّاء الزلزال المدمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت سلطنة عُمان عن تعاطفها مع ‫أفغانستان جرّاء الزلزال المُدمر الذى ضرب غرب أفغانستان يوم أمس.

وعبّرت السلطنة - فى بيان صادر اليوم الأحد من وزارة الخارجية العمانية، أوردته وكالة الأنباء العمانية- عن خالص التعازى والمواساة لذوى الضحايا ولشعب أفغانستان والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

يذكرأن، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوى الذى ضرب مناطق غرب أفغانستان، وبلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر إلى 2060 قتيلا و900 مصاب.



وقال عبد الواحد ريان، مسئول وزارة الإعلام والثقافة فى ولاية هيرات، بحسب وكالة أنباء خامه برس الأفغانية اليوم الأحد، إن أحدث الأرقام لضحايا الزلزال في هيرات تقترب من 3000 شخص .. في حين أعلنت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني تدمير 12 قرية فى مقاطعة هيرات جراء الزلزال.



من جانبه، قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حكومة طالبان إن الزلزال أعقبه 8 هزات ارتدادية قوية.. موضحا أنه تم تدمير 1320 منزلا بالكامل.



بدورها، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه تم تدمير أكثر من 600 منزل ،أو تضررت جزئيا ،في 12 قرية على الأقل في ولاية "هيرات" الواقعة غربي البلاد قرب الحدود الإيرانية، وفي المجمل تضرر 4200 شخص بشكل أو بآخر من الزلزال.