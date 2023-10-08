شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 370 شهيدا و2200 مصاب في هجمات الاحتلال على غزة والان مع تفاصيل الخبر
وبدوره، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أنّ الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال وإعلان دولة فلسطينية، بينما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن السلطة الفلسطينية طلبت من جميع سفرائها شرح الموقف الحالي في الأراضي المحتلة وما يعانيه الشعب الفلسطيني.
وأضاف القائم بأعمال محافظ نابلس خلال مداخلة هاتفية على قناة " القاهرة الإخبارية"، قائلًا إنه زاد الحصار على محافظة نابلس وزاد تشديد الحصار على المحافظة بأكملها، مشيرًا إلى أن الأمور تتصاعد بشكل كبير ولافت فى محافظة نابلس، وهناك 12 جريحا وشهيدا من نابلس منذ الأمس، حيث يقوم الإسرائيليون بركوب الدراجات وإطلاق الرصاص على الأهالي".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز