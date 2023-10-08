شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 370 شهيدا و2200 مصاب في هجمات الاحتلال على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ هجمات الاحتلال على قطاع غزة أسفرت عن 370 شهيدا و2200 مصاب، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وبدوره، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أنّ الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال وإعلان دولة فلسطينية، بينما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن السلطة الفلسطينية طلبت من جميع سفرائها شرح الموقف الحالي في الأراضي المحتلة وما يعانيه الشعب الفلسطيني.

وفى وقت سابق، قال غسان دغلس القائم بأعمال محافظ نابلس، أن ما يجرى فى نابلس هو عدوان متواصل منذ أكثر من عام ونصف، كما أن هناك حواجز موجودة كل محيط محافظة نابلس، مشيرًا إلى أنه فى ظل الظروف الراهنة التى حدثت بالأمس زادت عملية الحواجز أكثر وأكثر.

وأضاف القائم بأعمال محافظ نابلس خلال مداخلة هاتفية على قناة " القاهرة الإخبارية"، قائلًا إنه زاد الحصار على محافظة نابلس وزاد تشديد الحصار على المحافظة بأكملها، مشيرًا إلى أن الأمور تتصاعد بشكل كبير ولافت فى محافظة نابلس، وهناك 12 جريحا وشهيدا من نابلس منذ الأمس، حيث يقوم الإسرائيليون بركوب الدراجات وإطلاق الرصاص على الأهالي".