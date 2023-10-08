خبير اقتصادي يوضح لـ"الخليج 365" تداعيات قرار البنك المركزي العراقي حظر التعامل بالدولار الأمريكي

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دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الحلبوسي زما ينتوي المركزي فرضه بداية العام القادم من حظر لاستخدام الدولار يعد مخالفا للقانون والدستور.
26 يوليو, 12:38 GMT
وأكد الخبير الاقتصادي مجددا أن توجه المركزي العراق وفقا لتلك الخطوة يعد مخالفا للقوانين التي لا تحظر التعامل بالدولار في السوق العراقي، بل إن مثل هذا الإجراء يعمل في المقام الأول على تعظيم أرباح المصارف على حساب تضرر الدينار وعملاء المصارف وارتفاع التضخم وبالتالي تضرر الاقتصاد العراقي.
واستطرد: في الوقت الذي تحقق فيه البنوك الخاصة أرباحا فاحشة نتيجة مثل تلك القرارات عن طريق المضاربة في الدولار في السوق السوداء، الأمر الذي يفاقم أزمة أو مشكلة سعر الصرف، ويعقد المشكلات مع الخزانة الأمريكية التي أشارت إلى أن جميع المصارف تٌسرب الدولار لدول مفروض عليها عقوبات دولية عبر طرق متعددة.
15 يوليو, 20:58 GMT
واختتم الحلبوسي بقوله: لا يقتصر تأثير إجراءات البنك المركزي على الداخل العراقي فحسب، بل ستمتد آثارها إلى الخارج، حيث تزداد عمليات تهريب الدولار للخارج عبر قنوات متعددة من خلال المصارف، مما يعني اقتراب فرض عقوبات من الخزانة الأمريكية والتي حذر منها رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قبل أيام بسبب تعاملات المصارف الخاصة الغير قانونية و تحايلها على العقوبات.
كان مسؤول في البنك المركزي العراقي، الخميس الماضي، إن البنك سوف يعمل على حظر التعامل في الداخل وأنه سوف يتم التطبيق الفعلي خلال هذا الشهر على مرتبات الموظفين وبعض الشرائح الأخرى على أن يطبق بالكامل في بداية العام القادم 2024 بحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار، وذلك في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.
ونتيجة لذلك، قال السوداني إن إيران قطعت صادراتها من الغاز منذ بداية يوليو، وانخفضت إمدادات بغداد بأكثر من 50%، وبعد صفقة المقايضة، قال السوداني إن "إمدادات الغاز الإيراني استؤنفت" و"ستعود إلى الكميات نفسها التي كانت عليها في السابق".
2 أغسطس, 08:43 GMT
ويذكر أن واشنطن كانت قلقة بشأن علاقة إيران بالعراق، خاصة مع وجود عدد كبير من الجماعات المدعومة من إيران في حكومتها وبرلمانها.
وبدورها، شددت الولايات المتحدة في أواخر عام 2022، الإجراءات بشأن وصول العراق إلى احتياطياته الأجنبية الموجودة في الاحتياطي الفيدرالي، بعد الاشتباه في نقل الأموال إلى إيران وسوريا وكيانات أخرى خاضعة للعقوبات. وأدت هذه الخطوة إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي وتصاعد حدة الغضب الشعبي في العراق.